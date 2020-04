Strażacy walczą z płonącymi trawami. "Silne podmuchy wiatru nie ułatwiają nam pracy"

- Do pożaru zadysponowaliśmy pięć zastępów. Spaliło się już około hektara traw, ale strażacy wciąż walczą z żywiołem. Ogień się szybko rozprzestrzenia ze względu na pogodę - są silne porywy wiatru - opowiadał Kwiatkowski po godzinie 15.

Uspokoił jednak, że do pożaru doszło na nieużytkach, nie są zagrożone żadne domostwa.

"Silne podmuchy nie ułatwiają pracy"

Przed godziną 18 Kwiatkowski przekazał, że akcja gaśnicza w Starych Lipinach nadal trwa. - Silne podmuchy wiatru nie ułatwiają nam pracy, ciężko to dogasić. Dodatkowo mamy też trudny dojazd do miejsca pożaru. To teren podmokły i strażacy nie wszędzie mogą dojechać - zwraca uwagę.