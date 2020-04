Biebrzański Park Narodowy płonie. Dym dotarł nad Warszawę

Na to ciekawe zjawisko zwrócił uwagę w środę wieczorem portal remiza.pl. "Dym z płonącego Biebrzańskiego Parku Narodowego dotarł w okolice Warszawy" - czytamy we wpisie.

Największy pożar w historii

W czwartek rozpoczęła się kolejna doba walki z ogniem w Biebrzańskim Parku Narodowym. Choć sytuacja z daleka wydaje się opanowana, to jednak torfowiska nadal płoną.

Jak poinformował na antenie TVN24 st. kpt. Krzysztof Batorski, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, zniszczeniu uległo już ponad osiem tysięcy hektarów. Strażacy w nocy prowadzili działania na trzech odcinkach bojowych. W akcji bierze udział ponad 200 strażaków. - Nie jest to pożar, który jest w jednym miejscu. Tylko jest kilka, może kilkanaście ognisk pożaru - podkreślił. Dodał, że ludzie często wyobrażają sobie, że pożar trawy jest niski, do kolan. - Natomiast trzcinowiska mogą osiągać wysokość nawet trzech metrów, a rozprzestrzenianie się takiego pożaru to czasami prędkość 20-30 kilometrów na godzinę. Nawet najszybszy biegacz nie jest w stanie uciec z takiego miejsca - mówił na antenie rzecznik strażaków.