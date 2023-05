"Drzewo żyje dłużej niż człowiek, a my chcemy, żeby pamięć o powstańcach żyła dłużej i pomagała nam żyć"

W ramach akcji "Korzenie pamięci" w parku na Woli upamiętniono kolejnych 19 powstańców. W uroczystości wzięły udział ich rodziny. Przy każdym z klonów i jesionów, stanęła tabliczka z nazwiskiem powstańca, którego historia została opowiedziana w ramach akcji. Są to osoby, których potomkowie zgłosili się do projektu i nagrali swoje wspomnienia o przodku.

- To wyjątkowy projekt, bo łączy teraźniejszość, przeszłość i przyszłość. Cały realizowany program to emanacja szacunku do ludzi z przeszłości, tego co przekazali kolejnym pokoleniom. Jesteśmy wdzięczni rodzinom powstańców i powstanek, za to że nie tylko dbają o ich pamięć, ale także dzielą się z nami tymi historiami. Bo ważne jest, żeby jednak wyciągać wnioski z przeszłości, przypominać jak tragiczne w skutkach są wojna i nienawiść - mówiła podczas sobotniej uroczystości zastępczyni prezydenta Warszawy Aldona Machnowska-Góra.