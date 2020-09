"Wszystkie szkoły w Warszawie zostaną otwarte, z jednym wyjątkiem"

Wszystkie placówki w Warszawie zostaną otwarte pierwszego września, z wyjątkiem szkoły podstawowej numer 316 na Bemowie, którą zalało w trakcie niedzielnych burz - informuje rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka. Dyrektorzy kilku placówek wnioskowali o nauczanie zdalne lub hybrydowe, jednak Powiatowy Inspektor Sanitarny nie wyraził na to zgody.

Warszawskie Wytyczne Edukacyjne

- W każdej placówce zapewniliśmy płyny dezynfekcyjne. Mamy świadomość, że w walce z koronawirusem higiena i mycie rąk ma bardzo duże znaczenie - zaznacza Gałecka. - Daliśmy również wytyczne, aby na korytarzu w szkole dzieci miały maseczkę. Podobnie jak rodzice, którzy przyprowadzają dzieci do szkoły, powinni mieć na twarzy maseczkę. Rekomendujemy też, aby do szkoły przychodziły tylko i wyłącznie zdrowe dzieci - wymienia rzeczniczka i podkreśla, że dziecko do przedszkola powinien przyprowadzać tylko jeden rodzic.