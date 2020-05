Odnaleźli linię produkcyjną narkotyku. 37-latek aresztowany

Jak podała Komenda Stołeczna Policji, z informacji funkcjonariuszy z wydziału do walki z przestępczością narkotykową wynikało, że jeden z mieszkańców powiatu żyrardowskiego może zajmować się produkcją zakazanych substancji.

W mieszkaniu, budynku gospodarczym, samochodzie

Po wejściu do mieszkania i budynków gospodarczych natrafili na linię produkcyjną i odczynniki chemiczne. - Wszystko to miało służyć do wytwarzania substancji psychotropowej o nazwie 4CMC - informuje Edyta Adamu z KSP. - Funkcjonariusze zabezpieczyli również cztery i pół litra gotowej substancji oraz znaczne ilości nieznanych, jak dotąd, substancji chemicznych wykorzystywanych w procesie produkcji - dodaje.