Chciała sprzedać niepotrzebne podręczniki, z jej konta "wyparowało" kilka tysięcy złotych

Policja apeluje o ostrożność

Policja podała ten przykład, by uczulić wszystkie osoby, które pod koniec wakacji decydują się na sprzedaż niepotrzebnych już podręczników przez internet. Mundurowi apelują, by weryfikować, kto i co do nas pisze na portalach sprzedażowych. Nie należy otwierać podejrzanych linków i podawania swoich loginów i haseł do bankowości elektronicznej lub danych z kart bankomatowych.