Drogowcy podali termin otwarcia Południowej Obwodnicy Warszawy

Do końca 2020 roku drogowcy zamierzają otworzyć Południową Obwodnicę Warszawy na odcinku od węzła Lubelska do węzła Przyczółkowa wraz z nowym mostem. Z kolei tunel pod Ursynowem ma być oddany dopiero w drugim kwartale 2021.

Jak przekazała Małgorzata Tarnowska z GDDKiA, budowa Południowej Obwodnicy Warszawy w ciągu drogi ekspresowej S2 dobiega końca. - Do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie złożono wniosek o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla wawerskiego odcinka pomiędzy węzłami Wał Miedzeszyński i Lubelska - powiedziała.

- Toczy się procedura uzyskania decyzji dla węzłów po obu stronach Wisły, na skrzyżowaniu z ulicą Przyczółkową i Wale Miedzeszyńskim. Trwają odbiory na moście. Pozyskanie tych dokumentów umożliwi nam oddanie trasy do użytku - wyliczyła. I dodała, że wykonawca łączy także istniejącą S2 z nowo budowanym odcinkiem na węźle Puławska.

Wskazała, że do końca tego roku GDDKiA planuje oddać do użytku odcinek POW pomiędzy węzłami Lubelska i Przyczółkowa wraz z nową przeprawą przez Wisłę. Podkreśliła przy tym, że wraz z otwarciem głównych obu jezdni nowej trasy oddane zostaną do użytku w całości węzły: Przyczółkowa, Wał Miedzeszyński oraz Patriotów. Natomiast na węźle Lubelska otwarte zostaną dla ruchu relacje: Lublin - Warszawa, Warszawa - Lublin; A2 Warszawa - Mińsk Mazowiecki, Mińsk Mazowiecki - Warszawa oraz S17 Lublin - Zakręt. Zamknięte dla ruchu pozostaną S17 Zakręt - Lublin oraz łącznica z A2 w kierunku Zakrętu.