Ponad pół miliona nowych roślin. Trwają jesienne nasadzenia

Tej jesieni, przy stołecznych ulicach, w parkach i na skwerach pojawi się ponad cztery tysięcy drzew, powstaną też kompozycje utworzone z kilkuset tysięcy bylin i roślin cebulowych - zapowiada stołeczny Zarząd Zieleni. W sumie chodzi o ponad 500 tysięcy roślin. Nie zabraknie nowych gatunków.

- W Warszawie z roku na rok przybywa zieleni przy ulicach, w parkach i na skwerach. Obecnie w stolicy rośnie dziewięć milionów drzew, to ogromny potencjał przyrodniczy, który chronimy i sukcesywnie powiększamy. Tej jesieni ogrodnicy Zarządu Zieleni posadzą ponad cztery tysiące drzew i niemal 500 tysięcy bylin, roślin cebulowych i krzewów. W ten sposób przyczyniamy się do zielonej transformacji stolicy, realizując założenia AdaptCity – warszawskiej strategii adaptacji do zmian klimatu – mówi cytowana w komunikacie Magdalena Młochowska, nowa dyrektorka-koordynatorka ds. zielonej Warszawy.

Jesienne nasadzenia odbywają się głównie na terenach zarządzanych przez Zarząd Zieleni, ale także na tych, które pozostają pod opieką urzędów poszczególnych dzielnic Warszawy. Obecnie powierzchnia terenów, którymi opiekuje się ZZW to niemal dwa tysiące hektarów, z czego ponad tysiąc hektarów to zieleń przyuliczna, a ponad 500 hektarów - parki, skwery i zieleńce. Pozostałe tereny to międzywale i bulwary, w tym siedem warszawskich plaż.

– Z czterech tysięcy planowanych nasadzeń drzew, większość, bo około 3700, pojawi się przy ulicach wojewódzkich, krajowych i powiatowych, a ponad 400 w parkach i na skwerach. W tym roku najwięcej nowych drzew – łącznie ponad 1200 sztuk – przybędzie na Białołęce i Mokotowie, niewiele mniej zostanie posadzonych na Pradze-Południe, Bemowie, Woli, Ursynowie czy Żoliborzu – podkreśla cytowana w komunikacie Kamila Nowocin, wicedyrektorka Zarządu Zieleni.

Przy niektórych ulicach warszawscy ogrodnicy planują posadzić nawet ponad 100 drzew. Tak będzie między innymi przy Rzymowskiego, Powstańców Śląskich, alei "Solidarności", Światowida, Dolinie Służewieckiej czy Grójeckiej. Wśród parków i skwerów najwięcej nasadzeń planowanych jest na Skwerze Ryskim, w Parku Pole Mokotowskie, Parku Cmentarz Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich czy Parku Powstańców Warszawy.

Jesienne nasadzenia w Warszawie Zarząd Zieleni

Brzoza Maksymowicza, kłęk kanadyjski, orzech czarny, paulownia cesarska, tulipanowiec amerykański

Zarząd Zieleni podaje też, że znaczna część tegorocznych nasadzeń zostanie wykonana w ramach realizacji projektów z budżetu obywatelskiego - uzupełniane są szpalery drzew przy ulicach oraz układy drzew w parkach, wykonywane są również nasadzenia zastępcze.

Przekonuje, że sadzone drzewa są wytrzymałe na trudne warunki miejskie, o obwodach od 16 - 18 do 35 - 40 centymetrów. Oprócz dobrze znanych jesionów, klonów i lip, posadzone mają zostać również gatunki rzadziej spotykane w Polsce, jak lipa Henry'ego charakteryzująca się późnym kwitnieniem i wyjątkowo rozbudowanymi kwiatostanami czy brzoza nadrzeczna o nietypowej, łuszczącej się korze - zupełnie odmiennej od tej spotykanej u naszych krajowych gatunków. "Pojawi się także pochodząca z Japonii brzoza Maksymowicza o wyjątkowo dużych liściach, swoimi owocami będą zachwycać kłęk kanadyjski i orzech czarny, a dekoracyjnymi kwiatami – paulownia cesarska i tulipanowiec amerykański" - wyliczają urzędnicy.

Równolegle do nowych drzew, posadzą także ponad 112 tysięcy bylin oraz 260 tysięcy roślin cebulowych. Zostały tak dobrane, aby były atrakcyjne cały rok. "Wiosną zakwitną m.in. kuklik w odmianie Bel Blank o różowych kwiatach, orlik zwyczajny w odmianie Ruby Port, pluskwica groniasta o białych kwiatach, bodziszek żałobny o czarnofioletowych lub czerwonobrunatnych kwiatach, gorysz alzacki w odmianie Iris, przywrotnik ostroklapowy czy naparstnica rdzawa" - czytamy w komunikacie.

Jesienne nasadzenia w Warszawie Zarząd Zieleni

Świdośliwa, aronia, berberys, pięknotka, dereń, śnieguliczka, cis, tawuła

Warszawa zazieleni się również dzięki ponad 118 tysięcy krzewów. Urzędnicy podają, że pojawią się m.in.: świdośliwa, aronia, berberys, pięknotka, dereń, śnieguliczka, cis, tawuła oraz kilkadziesiąt gatunków róż. "Te ostatnie zasługują na szczególną uwagę, ponieważ kwitną cały sezon – od czerwca do października. Warto również zwrócić uwagę na hortensje drzewiaste i bukietowe o dużych kwiatostanach ozdobnych latem i w okresie jesienno-zimowym. Wśród krzewów kwitnących wiosną pojawią się jaśminowce, kaliny, lilaki czy bzy. Warto wspomnieć również o forsycji, której żółte kwiaty ogłaszają nadejście wiosny" - zwraca uwagę Zarząd Zieleni.

Dodaje, że w przypadku nasadzeń w pasach drogowych, miejscy ogrodnicy zwracają uwagę na to, aby były one możliwie odporne na zasolenie i zanieczyszczenie gleby, wysokie i niskie temperatury, silne wiatry oraz by radziły sobie z czasowymi, często przedłużającymi się, niedoborami wód opadowych.

Jesienne nasadzenia w Warszawie Zarząd Zieleni

