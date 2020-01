Jaki pomnik Bitwy Warszawskiej? 85 propozycji

- 85 zgłoszeń dopuszczono do konkursu na koncepcję pomnika Bitwy Warszawskiej - poinformował stołeczny konserwator zabytków Michał Krasucki. Uczestnicy muszą złożyć prace do 14 lutego. Ogłoszenie zwycięzcy ma nastąpić pod koniec lutego.

Konkurs na koncepcję architektoniczno-rzeźbiarską pomnika upamiętniającego Bitwę Warszawską 1920 roku, mającego stanąć na placu Na Rozdrożu, został ogłoszony 6 grudnia i obejmuje także zagospodarowanie terenu wokół. Obecnie to placyk z fontanną. Przedstawiciele rządu i miasta chcą, aby pomnik został odsłonięty 15 sierpnia w setną rocznicę bitwy.

Rozstrzygnięcie jeszcze w lutym

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie można było składać do 31 grudnia minionego roku w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków. Po ich weryfikacji do konkursu dopuszczono 85 zgłoszeń - maksymalnie tyle koncepcji powalczy o zwycięstwo.