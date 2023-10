Apelują o uchwalenie nowej ustawy regulującej zasady funkcjonowania cmentarzy i chowania zmarłych

Unia Metropolii Polskich opublikowała raport dotyczący miejskich nekropolii i branży pogrzebowej. Podkreśla, że potrzebne są zmiany w prawie. Według raportu, wynikają one ze zmian, jakie zachodzą w społeczeństwie i podejściu do chowania najbliższych. Unia Metropolii Polskich zwraca uwagę na kwestie związane z funkcjonowaniem miejsc spoczynku. Komunikat w sprawie wydał też stołeczny ratusz.

"Istnieje pilna potrzeba uchwalenia nowej ustawy regulującej zasady funkcjonowania cmentarzy i zasady chowania zmarłych. Należy w niej określić zasady organizacji procesu kremacji. Inną kwestią jest możliwość rozsypywania prochów ludzkich zarówno na cmentarzu, jak i poza nim. Pamiętając przy tym jednak, że alternatywne formy pochówku powinny być stosowane jedynie wobec tych, dla których to jest zgodne z ich przekonaniem. Prawo nie powinno określać, gdzie można te prochy rozsypywać. Powinno raczej, ze względu na godność osoby ludzkiej i jej pamięć, określić gdzie tego nie można robić. Jako autorzy raportu jesteśmy przeciwni temu, by urna została w domu, z tego względu, że nie można zagwarantować poszanowania pamięci osoby zmarłej. Chodzi o to, by nie było sytuacji, gdy prochy są przechowywane w sposób naruszający godność człowieka" – tłumaczy, cytowana przez ratusz w komunikacie, prof. Agnieszka Piskorz-Ryń z Wydziału Prawa i Administracji UKSW.