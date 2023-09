Zatrzymanie Polki podejrzanej o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą

Wspólne działania policjantów z Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji w Radomiu, funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Radomiu oraz Katowice-Pyrzowice oraz Prokuratury Rejonowej w Garwolinie doprowadziły do rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że członkowie gangu mogli działać od kilku lat, głównie na terenie Polski, ale także innych krajów europejskich. - Wszystko wskazuje na to, że nielegalni migranci z krajów azjatyckich i afrykańskich byli przemycani przez wschodnią granicę tj. z Białorusi przez Litwę do Polski, która była krajem docelowym lub tranzytowym do innych krajów europejskich - przekazała w komunikacie podinsp. Iwona Jurkiewicz, rzecznik prasowy CBŚP.