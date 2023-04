Opakowania po jedzeniu, opony, a nawet gruz. Drogowcy pokazują zdjęcia i przypominają: droga to nie wysypisko

Gigantyczne koszty sprzątania

W Dzień Ziemi, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ruszyła z akcją "Droga to nie wysypisko". "Chcemy pokazać uczestnikom ruchu skalę zjawiska, jakim jest zaśmiecanie dróg (szczególnie tych najwyższych kategorii: autostrad i ekspresówek). Będziemy zwracać uwagę, że śmieci na drodze to nie tylko kwestia estetyki i kosztów ich sprzątania, ale również bezpieczeństwo użytkowników dróg" - czytamy w komunikacie.

GDDKiA utrzymuje około 17 800 kilometrów dróg krajowych, a z uwzględnieniem dodatkowych jezdni, np. dróg serwisowych, to już ponad 22 000 kilometrów. "To, jaką kwotę będziemy musieli przeznaczać na sprzątanie dróg, zależy od wszystkich użytkowników dróg - podkreślają drogowcy i apelują do kierowców, aby zadbali o bezpieczeństwo własne, ale także innych użytkowników dróg: prosimy, aby śmieci wyrzucać do specjalnie wyznaczonych koszy na odpady, które są ustawione w ciągu dróg krajowych na Miejscach Obsługi Podróżnych i parkingach.