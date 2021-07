Polonia Warszawa: nowy herb na 110-lecie

Założona w 1911 roku Polonia Warszawa obchodzi 110-lecie. W związku z rocznicą władze klubu zaprezentowały nowy herb. Ma on podkreślać, jak ważna jest historia i ludzie, którzy współtworzyli drużynę przez 110 lat jej istnienia. Czarno-biało-czerwono-czarny emblemat z nazwą oraz rokiem powstania klubu został opleciony złotym wieńcem laurowym. Swoim wyglądem nawiązuje do herbu, który był przez Polonistów używany w latach 2004 - 13.

Sportowa banicja

Największy sukces drużyny w ostatnich latach to awans do II ligi. Polonistom udało się to w sezonie 2015/16, ale zaledwie po roku zostali zmuszeni do uznania wyższości rywali i pogodzenia się ze spadkiem do trzeciej ligi.