Biznesmen przejął Polonię. Co z budową stadionu? Wiceprezydent: będę oczekiwała planu naprawczego

Porażka za porażką, widmo spadku do czwartej ligi, rezygnacja trenera, odejście czołowego napastnika, a potem kolejnych piłkarzy. Ostatnie tygodnie do dla Czarnych Koszul, jeden z najczarniejszych okresów w ponadstuletniej historii klubu.

Dług i zawieszony projekt

Ostatnie dni przyniosły jednak nadzieję. Potwierdziło się to, na co czekali kibice Polonii. Pojawił się inwestor – Greigore Nitot, prezes informatycznej firmy Sii Polska . Przejął pakiet większościowy w klubie i zapowiedział (na Facebooku spółki), że w wyłoży miliony złotych na "ten legendarny klub". Zaznaczył, że to jego prywatna inwestycja.

Do rozwiązania problemów Czarnych Koszul jednak daleka droga. I nie chodzi tylko o to, że dziś klub zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli trzeciej ligi (czwarty poziom rozgrywkowy). Problemem są pieniądze i współpraca z miasta. Polonia wynajmuje stadion na Nowym Mieście, za co musi wpłacać do kasy ratusza konkretne sumy. W ostatnim czasie tego nie robiła, w efekcie dług zaczął narastać. Problemy organizacyjne i finansowe w ostatnich miesiącach sprowadziły też czarne chmury nad planowaną rozbudowę obiektu przy Konwiktorskiej 6. Choć wyłoniono koncepcję, to projektowanie zostało zawieszone.