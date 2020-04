Wpadali jak śliwki w kompot. W "dziupli" witali ich wspólnicy - w kajdankach

Zasadzka w "dziupli"

Policjanci ustalili, że 40-latek ze swoimi o pięć lat młodszym wspólnikiem kradną auta i przewożą je do garażu we wsi w powiecie płońskim. Tam samochody były rozbierane, a części wywożone furgonetką na sprzedaż. Wiedzieli też, że szykują kolejną kradzież - tym razem na celownik wzięli toyotę RAV 4. Funkcjonariusze przygotowali zasadzkę.

Za kierownicą dostawczego fiata jadącego z miejscowości Naruszewo w kierunku Skarboszewa dostrzegli właśnie 40-latka. Jako pasażerowie siedzieli mężczyźni podejrzewani o pracę przy demontażu pojazdów. Po otworzeniu bramy przez jednego z nich, auto wjechało na obserwowaną posesję i podjechało tyłem do garażu. - Policjanci ruszyli do działania. Wewnątrz zastali zaskoczonych nagłą wizytą trzech podejrzanych. W garażu stała wspomniana szara toyota. Wnętrze pojazdu było już częściowo rozmontowane. Po sprawdzeniu okazało się, że pojazd został skradziony na ternie Brwinowa kilkanaście godzin wcześniej – przekazuje Robert Koniuszy z mokotowskiej policji.

Koledzy czekali w kajdankach

- Policjanci wiedzieli, że do kompletu brakuje jeszcze jednego z podejrzanych, który zajmował się kradzieżami i transportem części. Spodziewali się, że niebawem przyjedzie drugim autem dostawczym. Po kilkunastu minutach usłyszeli, że na podwórko wjeżdża auto. Kierowca tak samo, jak jego poprzednik zaparkował tyłem pod garażem, chcąc wjechać do środka. Kiedy otworzył drzwi do garażu, został powitany przez funkcjonariuszy oraz swoich kolegów ze "spółki" w kajdankach. Mężczyzna nie potrafił wyrazić swojego zaskoczenia, po czym szybko dołączył do pozostałych zatrzymanych – opisuje Robert Koniuszy.