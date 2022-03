Policjanci zatrzymali kuriera. "Przewoził obywateli Syrii, którzy nielegalnie przebywali na terytorium Polski"

Policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego kia. Jak chwile później ustalił, przewoził osoby, które nielegalnie przebywały w Polsce.

Do zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek, w Jeleniewie. Jak czytamy na stronie policji, funkcjonariusze ze stołecznej drogówki zatrzymali do kontroli kia na warszawskich tablicach rejestracyjnych. "Za kierownicą siedział 23-letni obywatel Ukrainy. W trakcie kontroli okazało się, że czterech pasażerów, którzy z nim podróżowali to obywatele Syrii. Przy współpracy z funkcjonariuszami Placówki Straży Granicznej w Rutce Tartak ustalono, że osoby te nielegalnie przebywają na terytorium Polski" - przekazała policja.