Zwrócił uwagę pasażerowi, ten pociął mu twarz. Podejrzany o zranienie kierownika pociągu zatrzymany 

Sprawca doskonale znany policji

"Kiedy okazało się, że może to być osoba zamieszkała w podwarszawskich miejscowościach, zwróciliśmy się o pomoc do pobliskich jednostek policji. Okazało się to "strzałem w dziesiątkę". Informację zwrotną otrzymaliśmy od Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie, której policjanci powiązali ze sobą fakty i ustalili, że jest to doskonale im znany ze swojej działalności przestępczej 39-letni Marcin P." - czytamy w komunikacie Komisariatu Kolejowego Policji w Warszawie.