Pożegnali weterana wojennego. "Odegrał zasadniczą rolę w walce o wolność w Warszawie"

Spoczął przy obelisku

Auton jako członek Dywizjonu 178 uczestniczył w 37 lotach, których celem było dostarczenie broni dla walczących powstańców. Ambasador RP w Wielkiej Brytanii Arkady Rzegocki podkreślił, że Auton nie tylko ryzykował życiem, żeby udzielać pomocy Polsce, ale także niestrudzenie działał na rzecz upamiętnienia wszystkich, którzy polegli w walce o jej wyzwolenie. - Za to wszystko Polacy są mu dozgonnie wdzięczni. On naprawdę jest wzorem do naśladowania dla przyszłych pokoleń - zapewnił ambasador.