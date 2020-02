Pogoda w Warszawie: noc z silnym wiatrem, powalone drzewa

Do 12 w poniedziałek obowiązują wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej alarmy drugiego stopnia ostrzegające przed silnym wiatrem. Jak podała straż pożarna, nocą w stolicy doszło do dwóch interwencji spowodowanych silnym wiatrem.

Na Mazowszu wieje wiatr o średniej prędkości od 30 kilometrów na godzinę do 45 km/h, a w porywach może wiać nawet do 95 km/h. Wieje z południa i południowego zachodu. Ostrzeżenia obowiązują od godziny 21 w niedzielę do 12 w poniedziałek.