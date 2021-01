Siarczysty mróz w stolicy. Kilkugodzinne opóźnienia pociągów. Wrócił też smog

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym mrozie dla wszystkich województw. Na Mazowszu ostrzeżenie będzie obowiązywać do wtorku, do godziny 9. Jak podaje portal tvnmeteo.pl, w poniedziałek rano słupki rtęci wskazywały -19 stopni. W ciągu dnia mróz będzie nieco lżejszy - termometry pokażą maksymalnie -12 stopni. Silny mróz pozostanie z nami jeszcze w nocy z poniedziałku na wtorek. Potem w ciągu dnia temperatura będzie rosnąć. We wtorek prognozuje się -2 stopnie. W środę, jak przekazują synoptycy, przyjdzie odwilż.