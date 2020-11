Suski o podziale Mazowsza: myślę, że połowa przyszłego roku to byłby dobry termin

Wracają plany podziału Mazowsza. W piątek wiceszef klubu PiS Marek Suski powiedział w RMF FM, że trwają ostatnie przygotowania przed wniesieniem tego projektu do Sejmu. Nową siedzibą Mazowsza miałby być Radom.

Marek Suski pytany w piątek w RMF FM o to, kiedy projekt ustawy o podziale Mazowsza trafi do Sejmu, zaznaczył, że trwają ostatnie przygotowania do jego wniesienia. - Tam jeszcze parę rzeczy jest niedopracowanych - powiedział Suski. Projekt zakłada wyodrębnienie stolicy i jej przyległości z województwa mazowieckiego.

"Skomplikowana kwestia"

Zapytany, kiedy w takim razie zakończone zostaną prace nad tym projektem, odparł, że nie potrafi podać dokładnej daty, bo dopracowania wymaga chociażby "różnego rodzaju podział majątku Mazowsza".

- To jest dość skomplikowana kwestia na przykład Koleje Mazowieckie, które obsługują teren Mazowsza, a po podziale to trzeba albo dojść do porozumienia, albo stworzyć dwie spółki (...) Trzeba dopracować wszystko, jak to ma funkcjonować po podziale i w jaki sposób ten podział przeprowadzić - wyjaśnił Suski.

Odnosząc się do kwestii tego, czy to oznacza nowe wybory w obu nowych województwach odpowiedział, że tak. Doprecyzował jednak, że czym innym są wybory do sejmiku, a czym innym do władz Warszawy. - To są dwa odrębne samorządy. W Warszawie nie będzie nowych wyborów. Ta ustawa tego nie przewiduje. Będą nowe wybory do sejmiku, ale nie do władz Warszawy - podkreślił Suski.

Dopytany z kolei, gdzie będzie się znajdować siedziba województwa mazowieckiego, odparł, że "w największym mieście na Mazowszu, czyli w Radomiu". - Przynajmniej póki co, taka jest decyzja - stwierdził Suski.

"Połowa przyszłego roku"

Dodał, że podział Mazowsze może nastąpić w połowie przyszłego roku. - Jeżeli tę ustawę przyjmiemy (w Sejmie - red.), jeszcze nie wiadomo jak będzie wyglądała sprawa Senatu, mam nadzieję podpisu prezydenta, to w przyszłym roku. Myślę, że gdzieś połowa przyszłego roku to byłby dobry termin - powiedział Suski.

Dotychczasowy podział Polski na 16 województw obowiązuje od 1999 r. W jego ramach wyodrębniono województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie. Warszawa, największe polskie miasto, jest stolicą woj. mazowieckiego.

Autor:kz/b

Źródło: PAP