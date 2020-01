Nowe ceny biletów Kolei Mazowieckich. Będzie drożej

- Ceny biletów na podróże pociągami Kolei Mazowieckich wzrosną średnio o dziesięć procent - poinformowała Donata Nowakowska, rzeczniczka prasowa spółki. - Jest to podyktowane przede wszystkim wzrostem opłat za energię trakcyjną - jedną z najważniejszych pozycji budżetowych przewoźnika - prawie o 65 procent za megawatogodzinę. Ponadto spółka poniesie wyższe koszty działalności z uwagi na wzrost płacy minimalnej o ponad 15 procent w stosunku do 2019 roku - wyjaśniła.

Obecnie za bilet miesięczny ważny w pierwszej strefie trzeba zapłacić 135 złotych, w drugiej - 210, a w trzeciej - 260. Z kolei ceny biletów kwartalnych to 338 złotych (pierwsza strefa), 525 złotych (strefa druga) i 650 złotych (strefa trzecia).

"Przewozy regionalne nie są rentowne"

Informacja o podwyżkach cen biletów na przejazdy pociągami Kolei Mazowieckich pojawiała się w porządku obrad posiedzenia zarządu województwa z 7 stycznia. Rzeczniczka marszałka Mazowsza Marta Milewska we wtorek poinformowała, że sprawa będzie omawiana także na najbliższym zarządzie spółki Koleje Mazowieckie.

- Przewozy regionalne nie są rentowne. Jako samorząd województwa dokładamy najwięcej ze wszystkich województw do przewozów. To rocznie 371 milionów złotych, z czego 343 milionów złotych dla Kolei Mazowieckich i 28 milionów złotych do Warszawskiej Kolei Dojazdowej - tłumaczyła Milewska.