Po czołowym zderzeniu z autobusem zginął rowerzysta. Koniec śledztwa

Rodzina złożyła zażalenie

Do wypadku doszło w sierpniu 2023 roku pod Piasecznem - w miejscowości Podłęcze. Autobus linii lokalnej zderzył się tam czołowo z rowerzystą. 70-letniego mężczyzny poruszającego się jednośladem nie udało się uratować. Nieoficjalnie po wypadku słyszeliśmy, że rowerzysta chciał "powitać" kierowcę autobusu, wówczas stracił równowagę i wjechał pod koła pojazdu.

Co ostatecznie ustaliła prokuratura? - Z czynności procesowych wykonanych w toku tego śledztwa wynika, że mężczyzna kierujący rowerem poruszał się przeciwległym pasem ruchu w stosunku do autobusu uczestniczącego w zdarzeniu. W trakcie manewru wymijania kierujący rowerem zjechał na przeciwległy na pas ruchu, w wyniku czego doszło do zderzenia z autobusem - opisuje Banna.