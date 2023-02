Szukali go policjanci z kilku jednostek, wpadł w Podkowie Leśnej. 29-latek usłyszał 16 zarzutów

Kradzieże, niezatrzymanie do policyjnej kontroli, niestosowanie się do zakazu prowadzenia aut. Policjanci zatrzymali mężczyznę, który poszukiwany był listem gończym. Usłyszał 16 zarzutów, miał przy sobie marihuanę.

Jakie usłyszał zarzuty?

Zatrzymany trafił do policyjnej celi. - Badanie zabezpieczonych substancji potwierdziło, że było to ponad 40 gramów marihuany. Dalsze czynności dochodzeniowo-śledcze oraz analiza danych i informacji o zatrzymanym wykazała, że 29-latek był poszukiwany, także listem gończym, przez pięć różnych instytucji do odbycia kar za wcześniej popełnione czyny - przekazuje dalej policjantka.