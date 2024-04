Jechał wózkiem inwalidzkim po trasie szybkiego ruchu

W okolicy Ostrowi Mazowieckiej 31-latek poruszał się wózkiem inwalidzkim trasą szybkiego ruchu. Policjanci ukarali mężczyznę mandatem, a następnie pomogli dostać się do miejsca, z którego mógł bezpiecznie zjechać.

Do zdarzenia doszło w piątkowe popołudnie. Dyżurny komendy w Ostrowi Mazowieckiej odebrał co najmniej trzy zgłoszenia o niebezpiecznej sytuacji na drodze S61. Z przekazywanych informacji wynikało, że drogą szybkiego ruchu porusza się mężczyzna w wózku inwalidzkim.

- Na miejsce, w okolice Podborza pojechali ostrowscy policjanci i zatrzymali do kontroli 31-latka z powiatu ostrowskiego. Mężczyzna został poinformowany o zakazie poruszania się przez pieszych trasą szybkiego ruchu. Policjanci ukarali mężczyznę mandatem, a następnie eskortowali go do miejsca, gdzie mógł bezpiecznie zjechać z drogi S61 - przekazała w komunikacie asp. Marzena Laczkowska, oficer prasowa KPP w Ostrowi Mazowieckiej.