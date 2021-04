Martwy noworodek w sortowni śmieci. Mają krew i DNA matki, ale śledztwo umorzyli

Ciało owiniętego folią aluminiową noworodka znaleźli pracownicy sortowni śmieci w Płońsku, tuż przed świętami Bożego Narodzenia 2019 roku. Śledztwo trwało 26 miesięcy. Prokuratura w tym czasie ustaliła, jak zginął chłopiec, i to, że matka już wcześniej wzięła lek, który miał doprowadzić do poronienia. Ale wciąż nie wiadomo, kto zabił Mateusza.

Chłopiec urodził się żywy

- Do zabójstwa doszło poprzez zadanie noworodkowi ciosów, spowodowanie obrażeń w postaci zmiażdżenia głowy, skutkujących zgonem noworodka - opisuje prokurator Ambroziak. - Samo wrzucenie do kontenera, a później obrażenia, których doznał noworodek, miały charakter pośmiertny - dodaje.

Dotarli do sześciu kobiet

Akta, jak opisuje prokurator, mają kilka tomów. To opisy przesłuchań po anonimowych donosach, sekcje zwłok, opinie biegłych, badania genetyczne i fizykochemiczne. Zastrzega, że choć sprawa została umorzona, w każdej chwili można do niej wrócić. - Mamy krew, mamy kod genetyczny, nadal będą trwały postępowania operacyjne, ustalające, kto dokonał tego zabójstwa - dodaje Ewa Ambroziak.

Nie ma przestępstw doskonałych

I podaje przykłady trzech narzędzi, dzięki którym nawet po latach sprawcę udaje się ustalić. - Po pierwsze jest to baza danych AFIS, czyli Automatyczny System Informacji Daktyloskopijnej. System służy do gromadzenia i przeszukiwania odbitek i odcisków linii papilarnych. Jeżeli zostaną wprowadzone do takiej bazy ślady linii papilarnych osoby podejrzanej i uda się połączyć je ze śladami nieznanego sprawcy zgromadzonymi przed laty, to system podpowiada: te ślady są identyczne. Wtedy powołuje się biegłego, którego zadaniem jest ostateczna identyfikacja, czyli de facto weryfikacja sugestii systemu, że te ślady są tożsame - opisuje prof. Całkiewicz.