Zwłoki w sortowni śmieci. "Chłopiec prawdopodobnie urodził się żywy"

Z ustaleń Prokuratury Rejonowej w Płońsku wynika, że noworodek został przywieziony do sortowni w jednym z 15 kontenerów wypełnionych odpadami. W poniedziałek rano trafiło tam 14 takich pojemników z samego Płońska i jeden spoza miasta.

- Przeprowadzone oględziny z udziałem położnika wykazały, że to noworodek płci męskiej, urodzony prawdopodobnie żywy w nocy z niedzieli na poniedziałek. Na ciele noworodka nie stwierdzono obrażeń świadczących, że dziecko zmarło śmiercią gwałtowną - zaznacza prokurator Ambroziak.

Przyczynę zgonu dziecka ustali sekcja zwłok. Prokuratura zleci ją prawdopodobnie jeszcze we wtorek.

Policja apeluje do świadków

- Apelujemy do wszystkich osób posiadających jakiekolwiek informacje, które mogłyby pomóc nam w ustaleniu tożsamości matki dziecka, by przekazywać je telefonicznie na numer alarmowy 997 lub 112, bądź bezpośrednio do dyżurnego naszej komendy na numer 23 662 15 00 lub 23 662 15 50 - mówi Kinga Drężek-Zmysłowska z Komendy Powiatowej Policji w Płońsku.