Biegał z uruchomioną piłą mechaniczną. Odpowie za napaść na policjanta

O tej sprawie informowaliśmy już tydzień temu . Na zachowanie 30-latka zareagował w czasie wolnym od pracy policjant lokalnego wydziału kryminalnego. Z relacji płońskiej policji wynika, że przy ulicy Płockiej zastał on mężczyznę z uruchomioną piłą spalinową, wykrzykującego przy tym, że kogoś zabije.

Jak podaje Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu, mężczyzna z piłą zaczął zbliżać się do policjanta. Ten oddał wówczas strzał ostrzegawczy z broni służbowej. "Mężczyzna nadal nie reagował na polecenia policjanta. Zamiast piłę odrzucić i położyć się na ziemi, zaczął iść w stronę swojej posesji, gdzie przebywał jego 34-letni brat. Mężczyźni nie reagowali na polecenia policjanta, dlatego był on zmuszony do oddania następnych strzałów ostrzegawczych. W tej sytuacji jeden z braci posłuchał poleceń policjanta i położył się na ziemi. Drugi stawiał czynny opór, jednak został obezwładniony" - czytamy w komunikacie.