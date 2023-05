Poznała w sieci "kuzyna księcia z Dubaju". Obiecał jej pieniądze na budowę domu

Poznany w internecie mężczyzna podawał się za kuzyna księcia z Dubaju. Obiecywał 28-latce z okolic Płońska, że ofiaruje jej 27 tysięcy dolarów na budowę domu. Kobieta uwierzyła, że aby było to możliwe, musi przelać pewną kwotę na przewalutowanie darowizny. Straciła w ten sposób blisko 6,5 tysiąca złotych.

Zauroczył ją, obiecał kupno domu

- Choć nigdy nie widziała go, na tyle wzbudził jej zaufanie i zauroczył, że zaczęła mu się zwierzać. W związku z trudną sytuacją rodzinną 28-latki, korespondujący z nią mężczyzna zaoferował pomoc i obiecał, że da jej pieniądze na kupno domu. Obiecał, że po załatwieniu wszystkich formalności przyleci do niej - wyjaśniła kom. Drężek-Zmysłowska.

Jak zaznaczyła, kobieta wierząc we wszystkie słowa "kuzyna księcia z Dubaju", podała mu numer swojego konta bankowego, na który miał on przelać 27 tysięcy dolarów, przy czym - jak przekonywał mężczyzna - konieczna była wpłata 3 tysięcy złotych na wskazane przez niego konto, mające należeć do pośrednika między bankiem polskim a zagranicznym, celem przewalutowania pieniędzy.