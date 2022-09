Od poniedziałku utrudnienia na trasie S7 pod Płońskiem. Będą wymieniać nawierzchnię

Objazd zamkniętej łącznicy węzła Ciechanów poprowadzony zostanie przez węzeł Płońsk na obwodnicy Płońska. Ponadto, jak opisują drogowcy, ciąg główny zostanie zwężony. Kierowcy będą mieli do dyspozycji po jednym pasie ruchu w obu kierunkach. Będzie obowiązywać ograniczenie prędkości do 60 km/h.

Cztery odcinki ekrepsówki

Inwestycję obejmującą budowę 71 kilometrów drogi ekspresowej S7 podzielono na cztery odcinki realizacyjne: Napierki - Mława (ok. 14 km), Mława - Strzegowo (ok. 21,5 km), Strzegowo - Pieńki (ok. 22 km) oraz Pieńki - Płońsk (ok. 13,7 km). Inwestycja realizowana jest w systemie "Projektuj i buduj". Zadaniem wyłonionych w przetargu wykonawców było, przed przystąpieniem do prac budowlanych, wykonanie projektów budowlanych i złożenie wniosków o decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).