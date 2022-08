O północy zauważyła na ulicy małego chłopca bez opiekunów

Trzylatek w nocy wyszedł z domu

- Na miejsce skierowano patrol i karetkę pogotowia. Do czasu przyjazdu medyków policjanci zaopiekowali się chłopcem, który nie miał żadnych obrażeń. Dziecko przewieziono jednak do szpitala - poinformował podinspektor Grzegorz Osiński.

Policjanci rozpoczęli poszukiwania opiekunów chłopca. Po godzinie piątej do Komendy Powiatowej Policji w Płońsku zgłosiła się para, która chciała zawiadomić o zaginięciu trzyletniego dziecka. - Byli to właśnie rodzice odnalezionego chłopca. Rodzina przyjechała z Ukrainy i mieszka w miejscowym hostelu. Okazało się, że kiedy rodzice usnęli, chłopiec otworzył drzwi wejściowe i sam wyszedł na ulicę - dodaje Osiński.

Otwarte w nocy drzwi to niebezpieczeństwo dla dzieci

Policjanci apelują, by rodzice małych dzieci w lato w sposób szczególny zadbali o ich bezpieczeństwo. - Z uwagi na panujące wysokie temperatury, także i w nocy, pozostawiamy otwarte okna oraz drzwi balkonowe. Apelujemy do wszystkich rodziców i opiekunów, by zwracali szczególną uwagę na zabezpieczenie drzwi i okien w domach oraz mieszkaniach, aby uniemożliwić wyjście naszym pociechom na zewnątrz bez opieki dorosłych - zwracają uwagę policjanci.