Z posesji 76-latki zniknęły zapasy węgla na zimę. Jej wnuczek usłyszał zarzut kradzieży

Na Stadionie Narodowym trwają poszukiwania przyczyn usterki, przez którą obiekt trzeba było zamknąć. Potem specjaliści ocenią, jakie prace trzeba wykonać, by przywrócić arenę do normalnego funkcjonowania. - Nikt oprócz nich nie może wchodzić do środka - dowiedział się reporter TVN24 Jan Piotrowski.