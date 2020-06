Śmiertelny wypadek pod Płońskiem. Troje dzieci trafiło do szpitala

Do wypadku doszło na drodze krajowej numer siedem w miejscowości Cieciórki, między Glinojeckiem a Płońskiem. Służby dostały zgłoszenie około godziny 11.30. - Doszło do czołowego zderzenia ciężarówki z naczepą marki Scania z osobowym audi. Wstępne ustalenia wskazują na to, że ciężarówka jadąca od strony Warszawy w kierunku Mławy zjechała na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzyła się z audi - mówi Kinga Drężek-Zmysłowska z Komendy Powiatowej Policji w Płońsku.