Skażenie wody pod Płońskiem. Ostrzeżenie dla mieszkańców 39 miejscowości

Płoński sanepid wykrył skażenie wody w publicznym wodociągu w gminie Baboszewo na Mazowszu. Zaopatruje on 39 miejscowości, zamieszkiwanych przez ponad pięć tysięcy mieszkańców. Do czasu usunięcia skutków tej sytuacji, woda nie nadaje się do spożycia i innych celów użytkowych. W weekend na terenie gminy będą dostępne mobilne punkty czerpania wody.

Wodociąg publiczny w miejscowości Cieszkowo Kolonia dostarcza wodę do 39 miejscowości w gminie Baboszewo. W czwartek Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Płońsku przestrzegł około 5700 mieszkańców przed jej spożywaniem. Na podstawie sprawozdań z badań próbek wody z dnia 29 września 2022 roku, dotyczących określenia parametrów mikrobiologicznych, sanepid wydał komunikat informujący o skażeniu wody.

Badania wykazały, że w sprawdzonych próbkach wody znajduje się bakteria z grupy coli, Escherichia coli oraz enterokoków kałowych.

Oznacza to, że wody nie należy używać do gotowania, zmywania, sprzątania czy kąpieli. Dopuszcza się jedynie jej wykorzystanie do spłukiwania toalet.

Przyczyną może być nieszczelne szambo lub gnojownica

- Przyczyną zanieczyszczenia wody mogą być zaniedbania ludzkie, na przykład nieszczelne szambo. To również może być popularna gnojowica, która spływa z pól w trakcie intensywnych opadów deszczu i dostaje się do wodociągu. Ostatnią z możliwych przyczyn mogą być stare rury, w których znajduje się biofilm, twór bakteryjny przenikający urządzeniami sanitarnymi do wodociągu - powiedział w piątek Krzysztof Bielski, inspektor z Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płońsku.

Jak informuje PPIS istnieje możliwość poprawy wody w ramach podjętych działań naprawczych. Obecnie przeprowadzane są działania związane z dezynfekcją urządzeń i sieci wodociągowej oraz ich intensywne płukanie. Informacja dotycząca stanu wody obowiązuje do czasu wydania następnego komunikatu.

Gmina organizuje beczkowozy i baniaki z wodą

Urząd Gminy Baboszewo informuje na Facebooku, że uruchomiono mobilny punkt czerpania wody (cysternę) oraz beczkowozy dostarczające wodę poszczególnym sołectwom. Informacje o tym, gdzie i kiedy można z nich skorzystać zamieszczono na profilu gminy. Dodatkowo zakupione zostały pięciolitrowe baniaki z wodą, które będą dostarczane mieszkańcom.

"Podjęto również następujące działania informacyjne: wysłano wiadomości sms do mieszkańców, telefonicznie powiadomiono sołtysów, pracownicy sukcesywnie dostarczają komunikaty do sołectw celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń i przekazania informacji mieszkańcom, mieszkańcy sołectw informowani są o zaistniałej sytuacji komunikatami głosowymi przez strażaków jednostek OSP" - wylicza urząd w komunikacie.

Gdzie czerpać wodę pitną?

W weekend mieszkańcy gminy Baboszewo mogą czerpać wodę z trzech mobilnych punktów (cystern), które będą kursowały po poszczególnych miejscowościach. Harmonogram został w piątek opublikowany w mediach społecznościowych. Cysterna numer 1 będzie zatrzymywała się w następujących punktach: - Sarbiewo plac przy OSP – w godz. 9.00-10.30, - Goszczyce Średnie przy świetlicy – w godz. 11.00-11.30, - Dziektarzewo plac przy OSP – w godz. 12.00-12.30, - Dramin plac przy OSP – w godz. 13.00 -13.30, - Rzewin przy świetlicy – w godz. 14.00 -15.00, - Jarocin przy placu zabaw – w godz. 15.30 – 16.30, - Krościn przy świetlicy - w godz. 17.00 – 18.00.

Cysterna numer 2 będzie zatrzymywała się w następujących punktach: - Mystkowo przy szkole – w godz. 8.30 – 9.30, - Niedarzyn plac przy OSP – w godz. 10.00-10.30, - Cywiny Dynguny przy budynku socjalnym – w godz. 11.00 -11.30, - Cywiny Wojskie plac przy OSP – w godz. 12.00-12.30, - Bożewo u Sołtysa – w godz. 14.30 – 15.00, - Zbyszyno u Sołtysa – w godz. 15.30-16.30, - Korzybie u Sołtysa – w godz. 17.00 – 18.00.

Cysterna numer 3 będzie zatrzymywała się w następujących punktach: - Cieszkowo Kolonia przy boisku – w godz. 8.30-9.30, - Kiełki u Sołtysa – w godz. 10.00 – 11.00, - Galominek u Sołtysa – w godz. 11.30-12.30, - Pawłowo – droga przy posesji Pawłowo 4 i 5 (przy wiadukcie) w godz. 14.30 – 15.00, - Dziektarzewo Wylaty/Pawłowo w godz. 15.30 – 16.30, - Galomin u Sołtysa – w godz. 17.00 – 18.00.

Porzucona naczepa z groźnymi substancjami w Czosnowie Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Autor:kk/b

Źródło: PAP / tvnwarszawa.pl