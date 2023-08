15-latek wypadł z okna na trzecim piętrze. Policja o wstępnych ustaleniach

W Płońsku z okna mieszkania znajdującego się na trzecim piętrze wypadł 15-letni chłopiec. Karetka zabrała go do lokalnego szpitala, skąd został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do Warszawy. Policja informuje o wstępnych ustaleniach w sprawie zdarzenia.