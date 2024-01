Strażnicy miejscy z Płocka pomogli przemarzniętemu kotu. Osoby, które go znalazły myślały, że ucierpiał w wypadku samochodowym.

- Siarczyste mrozy dają się we znaki nie tylko ludziom. W tak trudnych warunkach atmosferycznych warto pamiętać także o zwierzętach. Bez odpowiedniej opieki mogą nie przetrwać. Dlatego ważna jest szybka reakcja świadków. Dzięki nim strażnicy miejscy w porę zainterweniowali wobec przemarzniętego kota, błąkającego się w niedzielę w okolicy ulicy Chopina - poinformowała we wtorek rzeczniczka płockiej straży miejskiej st. insp. Jolanta Głowacka.

Zawinęli kota w koc i zawieźli do schroniska

Jak podkreśliła, "biało-rudy kocur mógł nie przeżyć kolejnego dnia". - Był tak zmarznięty, że osoby, które go znalazły myślały, że został potrącony przez samochód i ma przetrącone tylne łapki, które ciągnął za sobą po chodniku - dodała st. insp. Głowacka. Wyjaśniła, iż funkcjonariusze płockiej straży miejskiej, którzy po wezwaniu zjawili się na miejscu, zawinęli kota w koc po czym odwieźli do schroniska dla zwierząt - tam zaczekali aż zostanie wstępnie przebadany.

- Podejrzewamy, że kot do kogoś należy. Mamy nadzieję, że ktoś go szuka. Bardzo lgnie do ludzi, lubi być głaskany, lubi się miziać. Niestety kot nie posiada obroży ani czipa - zaznaczyła st. insp. Głowacka. Na internetowej stronie straży miejskiej w Płocku opublikowano zdjęcia znalezionego kota.