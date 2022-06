Psychiatrzy ocenią stan mężczyzny podejrzanego o zabójstwo trzech chłopców

Podejrzany o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem trzech chłopców trafi na obserwację psychiatryczną w zakładzie leczniczym o wzmocnionym zabezpieczeniu. Płocki sąd zdecydował, że spędzi tam cztery tygodnie. Jednocześnie zapadła decyzja o przedłużeniu tymczasowego aresztowania 42-latka do połowy września.

Lekarze ocenią stan podejrzanego

W kwietniu w ramach prowadzonego przez płocką prokuraturę okręgową śledztwa w domu, gdzie doszło do zabójstwa chłopców oraz nad Wisłą, gdzie ukrywał się Radosław K., przeprowadzono z jego udziałem wizję lokalną. Na podstawie analizy jej przebiegu oraz wstępnego badania, biegli psychiatrzy ocenili, iż do wydania kompleksowej opinii o poczytalności podejrzanego konieczna jest jego specjalistyczna obserwacja. I z takim właśnie wnioskiem do sądu wystąpiła prokuratura.