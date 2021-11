Nos nie zawiódł Ajry. Policyjny pies wytropił narkotyki ukryte w beczkach

Czterech mężczyzn zatrzymali płoccy policjanci w związku z podejrzeniem posiadania i wprowadzania do obrotu narkotyków. W trakcie akcji znaleziono niemal 20 kilogramów marihuany, amfetaminy i kokainy, do czego przyczynił się policyjny pies Ajra.

Interwencja zaczęła się na drodze krajowej numer 60, w miejscowości Wola Łucka. Płoccy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej zatrzymali do kontroli dwa wytypowane wcześniej pojazdy. Wiedzieli, że podróżujące nimi osoby mogą zajmować się handlem narkotykami.

W poniedziałek rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Płocku Marta Lewandowska przekazała, że w kontrolach brał udział przewodnik z Ajrą, psem wyszkolonym do tropienia narkotyków. - W samochodach zabezpieczono blisko 4,5 kilograma marihuany. Ale był to dopiero początek akcji, w trakcie której zatrzymano czterech mężczyzn w wieku od 24 do 27 lat, mieszkańców powiatu sierpeckiego - przekazała policjantka.