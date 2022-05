Akcja policjantów z Płocka. W aucie znaleźli maczetę i przyrządy do otwierania zamków, w domu amunicję

W wypożyczonym samochodzie znajdowała się maczeta oraz przyrządy do otwierania zamków. W mieszkaniu jednej z zatrzymanych policjanci znaleźli z kolei amunicję. Funkcjonariusze zatrzymali trzy osoby, które mogą mieć związek z rozbojem w Gostyninie (Mazowieckie).

Jak przekazała w piątek rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Płocku Marta Lewandowska, zatrzymania, których dokonali funkcjonariusze z tamtejszego Wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu oraz specjalnej grupy realizacyjnej, związane są z rozbojem, do jakiego doszło na początku maja w pobliskim Gostyninie.

Amunicja w mieszkaniu 30-latki

- Znaleziona amunicja przekazana została do dalszych badań balistycznych. Kobieta po czynnościach procesowych została zwolniona. Z kolei w wypożyczonym pojeździe, którym podróżowali zatrzymani mężczyźni, odkryto maczetę oraz przyrządy służące do otwierania zamków. Ponadto w mieszkaniu jednego z zatrzymanych zabezpieczono przedmioty pochodzące z rozboju w Gostyninie - podkreśliła Lewandowska. Jak dodała, "zatrzymani 32- i 35-latek zostali przekazani do dalszych czynności procesowych Prokuraturze Rejonowej w Gostyninie".