Usłyszał zarzuty zabójstwa trzech chłopców. Podczas zatrzymania "był pijany, miał nóż"

Radosław K. został w piątek rano doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Płocku. - Ogłoszono mu zarzuty z artykułu 148 paragraf 1 Kodeksu karnego, to jest potrójnego zabójstwa. Przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności nie krótszą niż osiem lat, karą 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności. Prokuratura zastrzega sobie możliwość zmiany kwalifikacji prawnej czynu w miarę zbierania materiału dowodowego - poinformowała TVN24 Monika Mieczykowska, zastępca Prokuratora Okręgowego w Płocku.

Jak dodała, podejrzany nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura wystąpi do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt dla podejrzanego na trzy miesiące. - Biegły stwierdził wstępnie, że przyczyną śmierci trzech pokrzywdzonych był głęboki wstrząs krwotoczny, spowodowany głębokimi ranami ciętymi. U jednego z młodszych chłopców stwierdzono także obrażenia obronne, wynika z tego, że chłopiec bronił się - wyjaśniła prokurator.

Zauważył go policjant po służbie

Do ujęcia poszukiwanego 42-latka doszło około godziny 16 w alei Jana Pawła II. - Mężczyzna w ostatniej chwili zorientował się, że być może dzieje się coś nie tak. Nie zdążył jednak zareagować, nie zdążył uciec, nie stawiał też oporu - ustalił w piątek reporter TVN24 Mariusz Sidorkiewicz. - 42-latek był pijany. Miał półtora promila alkoholu. Miał przy sobie nóż i niewielkie obrażenia. Nie wiadomo, czy powstały w czasie zatrzymania, czy też była to próba samookaleczenia wcześniej - zastrzegł reporter.

Jak podała prokuratura, nóż został "zabezpieczony do dalszych czynności procesowych". Mężczyznę przewieziono do szpitala, gdzie go opatrzono. Następnie trafił do policyjnej celi. Jak dowiedział się reporter TVN24, zatrzymany zostanie w piątek przewieziony do siedziby Prokuratury Okręgowej w Płocku. Śledczy zapowiadali, że przedstawią mu zarzuty potrójnego zabójstwa chłopców w wieku 7, 12 i 17 lat. - Prawdopodobnie zabił chłopców we śnie. Mieli na sobie piżamy, a w mieszkaniu policjanci nie zauważyli śladów walki - przekazał Sidorkiewicz.