Starosta wypadł z łodzi i utonął. Jest akt oskarżenia wobec kapitana

Akt oskarżenia został skierowany do Sądu Rejonowego w Gostyninie ze względu na właściwość miejsca zdarzenia, do którego doszło na Wiśle powyżej Płocka.

Zgodnie z art. 177 par. 2. Kodeksu karnego, kto naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje wypadek, a jego następstwem jest śmierć innej osoby, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Z kolei według art. 178a par 1. Kodeksu karnego, kto znajdując się w stanie nietrzeźwości prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Alkohol na łodzi, wywrotka

W śledztwie ustalono również, że M.R. prowadził łódź będąc w stanie nietrzeźwości ze stężeniem alkoholu 1,44 promila, a w konsekwencji po rozpoczęciu manewru zatrzymania doprowadził do wywrócenia się jednostki, cała załoga wypadła do wody. W części tego zarzutu zwrócono uwagę, że starosta Mariusz Bieniek, podczas podjętej próby odwrócenia łodzi, "nie będąc wyposażony w środki ratunkowe i po spożytym wcześniej alkoholu, utracił zdolność samodzielnego utrzymania się na wodzie", a prowadzona następnie akcja poszukiwawcza doprowadziła do odnalezienia jego ciała na Wiśle 25 sierpnia 2021 roku. c