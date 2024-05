Przyjechała z USA i zagrała w "Hydrozagadce"

Jak podkreśliło zoo w Płocku, Marta jest ulubienicą tamtejszych pracowników i w ogóle mieszkańców miasta, i zarazem "najstarszym zwierzęciem w europejskich ogrodach zoologicznych". Aligatorzyca Marta wykluła się w 1930 roku w nieistniejącym już ogrodzie Reptile Jungle w Slidell w stanie Luizjana (USA). Do zoo w Płocku przybyła 19 sierpnia 1960 roku razem z samcem Pedro, który niestety nie przypadł jej do gustu i ostatecznie trafił do ogrodu zoologicznego we Wrocławiu.