PKP: podróż pociągiem z Warszawy do Radomia skróci się o kilkanaście minut

W tym roku szybciej o kilkanaście minut, w kolejnym dojazd z Warszawy do Radomia pociągiem nawet w godzinę. Prezes PKP PLK Ireneusz Merchel zapowiada zmiany.

"Myślę, że w czerwcu 2023 roku powinniśmy już jeździć blisko parametrów docelowych. Mówię blisko, gdyż w roku 2023 będziemy przeprowadzali etap certyfikacji" - dodał. Jak wyjaśnił prezes Merchel, do czasu zakończenia certyfikacji pociągi jeżdżące tą trasą mogą się poruszać z prędkością do 120 km/h, potem prędkość ta będzie mogła wzrosnąć do 160 km/h.