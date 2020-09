Sprawa Tymochowicza zbyt zawiła i ważna, żeby zajmował się nią sąd rejonowy? Jest wniosek o zmianę sądu

Sprawą Piotra Tymochowicza, byłego doradcy polityków, który jest oskarżony o posiadanie w celu rozpowszechniania pornografii z udziałem dzieci, dotychczas zajmował się sąd rejonowy. Ze względu na "szczególną wagę i zawiłość" sędzia zwrócił się o przeniesienie jej do sądu okręgowego. Tymochowicz nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów.

Zamiast planować kolejność przesłuchania świadków, sąd zdecydował jednak przychylić się do wniosku złożonego przez obrońców oskarżonego. Wnosili oni by sprawę Tymochowicza przekazać do rozpoznania sądowi okręgowemu. "Sąd rejonowy zwrócił się do Sądu Apelacyjnego w Warszawie z wnioskiem o przekazanie sprawy do rozpoznania Sądowi Okręgowemu Warszawa-Praga w Warszawie, jako sądowi pierwszej instancji. Przemawia za tym, zdaniem sądu, zawiłość sprawy i jej szczególna waga, czyli przesłanki opisane w artykule 25 p. 2 kodeksu postępowania karnego" - przekazała Sekcja Prasowa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie.