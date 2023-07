Za tę grę groził im obóz, a nawet śmierć. "Kochali piłkę nożną, bunt mieli we krwi"

W lipcu 1943 roku drużyna piłkarska Polonii wywalczyła konspiracyjne Mistrzostwo Warszawy. Uprawianie sportu było zabronione przez okupanta. - Cóż to jednak dla młodych Polaków, którzy kochali piłkę nożną, a bunt przeciwko okupantom mieli we krwi, przekazywany z pokolenia na pokolenie - wspominał uczestnik rozgrywek Leszek Rylski.

Niemcy nie stosowali specjalnej gradacji kar - za złamanie zakazu groziła nawet kara śmierci a na pewno wysyłka na przymusowe roboty lub do obozu koncentracyjnego. Nie odstraszało to miłośników futbolu i już wiosną 1940 roku ruszyły konspiracyjne rozgrywki ligi piłki nożnej. Była to kolejna forma oporu społecznego. Konspiracyjne rozgrywki trwały w Warszawie do wybuchu Powstania, w sierpniu 1944 roku.