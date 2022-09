Pierwsi pasażerowie odjechali ze stacji Bródno. Nowy odcinek metra oficjalnie otwarty

czytaj dalej

"Linia M3. Przygotowania do budowy" - plansza o takiej treści pojawiła się kilka dni temu na Gocławiu. Za nią uwijali się robotnicy wykonujący odwierty. Ale do budowy daleka droga. Jak słyszymy w Metrze Warszawskim, to prace mające związek z przygotowaniem dokumentacji przedprojektowej dla trzeciej linii. Projektant będzie musiał także ocenić stan budynków w pobliżu planowanej trasy.