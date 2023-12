W domu znaleziono ciała dwóch mężczyzn. Wstępne ustalenia prokuratury

Prokuratura zleciła sekcję zwłok dwóch mężczyzny, których ciała ujawniono w poniedziałek w jednym z domów w Piastowie. Śledczy mówią też, co mogło być przyczyną ich śmierci.

Jak poinformował nas Szymon Banna, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, czynności w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie. - W poniedziałek w godzinach porannych doszło do ujawnienia ciał dwóch mężczyzn (w wieku 38 oraz 33 lat) w budynku jednorodzinnym w Piastowie. Na miejscu zostały przeprowadzone oględziny - powiedział Banna.

Jak dodał, ciała zmarłych mężczyzn przewieziono do Zakładu Medycyny Sądowej, by przeprowadzić sekcję zwłok. - Na miejscu nie ujawniono śladów, które mogłyby świadczyć o udziale osób trzecich w zdarzeniu. Wstępne ustalenia wskazują na to, że przyczyną ich zgonu było śmiertelne zatrucie tlenkiem węgla. Niemniej jednak potwierdzenie tego wymaga przeprowadzenia sekcji zwłok zmarłych mężczyzn - dodał.