W łodzi były cztery osoby. "W pewnym momencie zaczęła tonąć i wszyscy znaleźli się w wodzie"

W Wiśle trwają poszukiwania 40-latka, który był na pokładzie łodzi, która nagle zaczęła tonąć. Trzem osobom udało się dopłynąć do małej wysepki na rzece i wezwać pomoc, wśród nich był 8-latek, którego przetransportowano do szpitala.

Chłopiec trafił do szpitala

Wzywających pomocy zauważyła przypadkowa osoba i wezwała służby ratownicze. Strażacy łodziami przetransportowali ich na brzeg rzeki. Chłopiec trafił do szpitala ze względu na wychłodzenie organizmu. Poszukiwania 40-latka trwały do godziny 22. Wznowiono je w niedzielę rano.

To kolejny tego rodzaju przepadek, do którego doszło w sobotę w województwie mazowieckim. Trwają także poszukiwania 47-latka, który w sobotę po południu wypadł z kajaka do rzeki Bug w powiecie węgrowskim. Mężczyzna płynął razem z 10-letnim chłopcem. W pewnym momencie kajak się wywrócił i obaj wpadli do wody. Chłopcu udało się wydostać na brzeg i powiadomić o wypadku.