W Piasecznie rachunki za ciepło z miejskiej sieci będą wyższe o 350 procent

O możliwości drastycznych podwyżek cen cen za ogrzewanie z sieci miejskiej władze Piaseczna ostrzegały już latem ubiegłego roku . O tym, że stały się one faktem poinformował na swojej stronie Urząd Miasta w Piasecznie. Wyższe stawki obowiązują od stycznia 2023 roku i dotyczą mieszkańców, którzy są odbiorcami ciepła z Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-Usługowego "Piaseczno". Ich rachunki wzrosną, według szacunków urzędników, o około 350 procent w stosunku do ubiegłorocznych.

Dlaczego podwyżka jest tak wysoka? Urzędnicy tłumaczą, że ma to związek z "drastycznym wzrostem cen gazu" i "brakiem systemowego rządowego wsparcia dla odbiorców miejskiego ciepła". Piaseczyńska spółka ciepłownicza miała do końca 2022 roku zawartą trzyletnią umowę na dostawy gazu. Według urzędu korzystała ona z niskiej, jak na obecne realia ceny tego surowca, więc wzrost taryfy w 2023 roku będzie wyjątkowo odczuwalny. "Ceny były siedmiokrotnie niższe od obecnie obowiązujących - dotychczasowa cena wynosiła 93 zł/MWh, podczas, gdy na pierwszy kwartał gaz został kupiony po cenie 720 zł/ MWh" - wskazano w komunikacie.

Miejska spółka liczy na spadek cen gazu na giełdach

Nowe taryfy mają na razie obowiązywać do końca kwietnia. Nad kolejnymi miejska spółka ciepłownicza będzie pracowała na przełomie lutego i marca. Ich wysokość będzie zależała od ewentualnych zmian w prawie, a przede wszystkim od cen gazu na giełdach.

- Kupiliśmy wolumen gazu jedynie na pierwszy kwartał 2023 roku, ponieważ liczymy na to, że wprowadzone przez Unię Europejską regulacje, które blokują podwyżkę cen gazu na poziomie 180 euro/MWh sprawią, że ceny na giełdach nie tylko przestaną rosnąć, ale też nieco spadną - mówi cytowany w komunikacie prezes PCU Marek Trendel. - Koszty zakupu gazu będą stanowić w nowej taryfie 85 procent, energia elektryczna 1 procent, emisja CO2 5,2 procent a pozostałe składniki kalkulacji cen stanowią 8,8 procent. Wcześniej koszt zakupu gazu stanowił zaledwie 50 procent ceny - dodaje.

Urzędnicy wyjaśniają, że choć obecnie obowiązują już rządowe regulacje zapewniające, że cena 1 GJ energii cieplnej nie może przekroczyć 150 złotych dla wskazanych grup odbiorców, to poza samą ceną gazu, na wysokość rachunków składają się także pozostałe składniki opłat, w tym między innymi opłata przesyłowa. "Na końcową cenę usługi wpływają również wysokie ceny energii elektrycznej niezbędnej do funkcjonowania ciepłowni i dostarczania ciepła do budynków oraz wzrost opłat za zezwolenia na emisję dwutlenku węgla. Te trzy składniki: cena gazu, koszty energii elektrycznej oraz emisji CO2 sprawiają, że PCU musiało wprowadzić korektę taryfy" - podkreślono.