Kurier-praktykant zabrał auto z przesyłkami. Znaleźli je policjanci, nic nie zginęło

Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że praktykant firmy kurierskiej niczego nie ukradł. W pojeździe pozostały zarówno rzeczy osobiste kuriera, który go szkolił, jak i paczki z m.in. telefonami, wartymi około 100 tysięcy złotych. Z ustaleń PAP wynika, że policja nie opublikowała jeszcze wizerunku poszukiwanego mężczyzny, bo nie ma w tej kwestii zgody prokuratury. Mężczyzna najprawdopodobniej odpowie nie za kradzież pojazdu z towarem wartym sto tysięcy złotych, ale za krótkotrwałe użycie pojazdu.

Firma nie dopełniła formalności przy zatrudnianiu

O kradzieży samochodu należącego do firmy kurierskiej piaseczyńska policja poinformowała tydzień temu. Do zdarzenia doszło w centrum Piaseczna. W pojeździe znajdowały się dwie osoby: kierowca-kurier oraz praktykant, który był przyuczany. Gdy kierowca zatrzymał się i wysiadł, by przekazać jedną z paczek, na jego miejsce wskoczył praktykant i natychmiast odjechał furgonetką wypełnioną paczkami.